Sin francuske legende odgovorio Tudoru: ‘Nikada me nije trebalo šamarati’

Na prvoj konferenciji za novinare, Tudor je u šali rekao:

“Lilian Thuram rekao mi je da mogu ošamariti njegovog sina Khephrena ako ne bude dobar.”

Tudor održao prvu presicu kao trener Juventusa, otkrio je dvije anegdote sa Zidaneom i Del Pierom

Iako bi mnogi mogli pomisliti da se iza tih riječi krije nekakav problemičan odnos prema Khephrenu, mladi francuski veznjak je u razgovoru za La Stampu demantirao sve takve pretpostavke.

“Ne znam je li tata rekao Tudoru da me može ošamariti… Ali meni to nikad nije bilo potrebno. Mogu uvjeriti Tudora; nikada me nije trebalo šamarati.”

Ove riječi jasno pokazuju njegovu smirenost i zrelost, dok ujedno razbija bilo kakve sumnje o problematičnom ponašanju.

Khephren je također otkrio kako uživa u životu u Torinu i osjeća se voljeno. U Francuskoj je, prema njegovim riječima, ljudi često usmjereni samo na sebe, dok u Italiji osjeća drugačiju vrstu ljubavi i podrške. Khephren je također istaknuo odnos sa svojim starijim bratom Marcusom, napadačem Intera, koji je ponosan na njegov uspjeh. Dodao je:

“Torino me ispunio ljubavlju, u Francuskoj su ljudi fokusirani na sebe. Ja sam mali brat, nema potrebe za provokacijama. Marcus je ponosan na mene, ja sam sretan zbog njega, moj otac je stvarno sretan što vidi da se izražavamo najbolje što možemo.”

Osim toga, Khephren Thuram ima i jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Francuske, što dodatno potvrđuje njegovu ozbiljnost i potencijal na velikoj nogometnoj sceni.