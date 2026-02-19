Simeone je Leki dao kompliment koji će teško zaboraviti

Podijeli :

AP Photo/Omar Havana via Guliver

Dramatičnu su prvu utakmicu doigravanja za odlazak u osminu finala ovosezonske nogometne Lige prvaka odigrali Club Brugge i madridski Atletico koja je završila bez pobjednika 3:3.

Club Brugge, momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Leko, je zaostajala i 0:2 i 2:3, ali je do kraja ipak izbjegla poraz i s nadom odlazi na uzvrat u Madrid idući tjedan.

Već u osmoj minuti Atletico je poveo u Bruggeu nakon što je dosuđen jedanaesterac za goste, a Alvarez je bio siguran realizator. Do kraja poluvremena odlučnija i bolja je bila domaća momčad, ali neke šanse su igrači Club Bruggea promašili, a neke je zaustavio vratar Atletica Oblak.

Nakon svega toga uslijedio je šok na drugoj strani, a u nadoknadi prvog dijela Lookman, nedavno pojačanje Atletica, je bio strijelac za 2:0. Club Brugge nije zbog toga bio slomljen već je još žustrije otvorio drugo poluvrijeme i vrlo brzo došao do izjednačenja. Za 1:2 je prvo pogodio Onyedika u 52. minuti, dok je u 60. na 2:2 izjednačio Tresoldi pogodivši iz blizine.

Nesretno je potom Club Brugge ponovno upao u zaostatak. U 79. minuti je Ordonez reagirao ispred Sorlotha, ali je nespretno zahvatio loptu i pogodio vlastitu mrežu za novo vodstvo Atletica 3:2. Ipak, smogao je domaći sastav novu snagu te je došao do novog izjednačenja. Za konačnih 3:3 je zabio Tzolis u 89. minuti.

Trener Atletica Diego Simeone dao je hrvatskom treneru Ivanu Leki ogroman kompliment. Simeone je između ostalog izjavio:

“Vjerojatno najteži protivnik za nas u Ligi prvaka, vrlo mlada momčad.”

Podsjetimo samo da je Atletico ove sezone u Ligi prvaka igrao s Liverpoolom, Arsenalom, Interom…

“Mogli smo postići dva gola i imali smo nekoliko kontranapada. Utakmica traje 90 minuta, a ne 45. Sve ovisi o onome što se dogodi. Dobro smo reagirali na njihova dva gola, poveli 2:3 i na raniju Sørlothovu situaciju jedan na jedan. Odlazim s osjećajem da se momčad jako dobro nosila s protivnikom kojeg ovdje nije lako pobijediti”, zaključio je Simeone.