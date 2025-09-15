Zlomislić: Očekivali smo tri boda protiv Lokomotive, ali nekad jednostavno ne možeš pobijediti

Istaknuo je kako je Lokomotiva u prvom dijelu imala više prilika, iako je Rijeka uspjela povesti, dok je u nastavku susreta njegova momčad stvorila nekoliko dobrih šansi, no Lokosi su ipak uspjeli doći do izjednačenja.

“Uspjeli smo zabiti iz prekida, vodili smo 1:0, stvarali prilike, trebao nam je gol za 2:0 da bismo prelomili utakmicu, ali ga nismo postigli. Onda smo iz jedne obične duge lopte, iz slobodnog udarca s njihove polovice, primili gol. Poslije smo pokušavali zabiti i pobijediti, ali lopta jednostavno nije htjela ući.”

Rijeka već u srijedu igra novu utakmicu – šesnaestinu finala Kupa protiv Maksimira. Zlomislić je naglasio kako se od njegove momčadi očekuje pobjeda i prolaz dalje, što dodatno povećava težinu tog dvoboja.

“Tu nemamo što dobiti, već samo možemo izgubiti. Od nas se očekuje da prođemo. Moramo se postaviti kao da je to svaka druga prvenstvena utakmica, maksimalno ozbiljno, s punim poštovanjem prema njima, ali mi smo Rijeka i od prve minute, bez obzira na sastav, mora se vidjeti da želimo prolazak, i tražit ćemo ga od prve minute.”

Nakon Kupa, Rijeku očekuje gostovanje kod Vukovara u 7. kolu, a kapetan je na kraju posebno istaknuo važnost tog susreta:

“Nama ta utakmica puno znači, da se priključimo prema gore. Glave moraju biti maksimalno fokusirane, idemo tamo po tri boda i početak pobjedničkog niza.”