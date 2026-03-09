Zekić o derbiju: ‘To dugo nisam vidio u hrvatskom nogometu’

Podijeli :

N1/F.Z.

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk sa 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri gola postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabriela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

POVEZANO Garcia objasnio zašto Livaja nije krenuo od prve minute: ‘On je navikao igrati uvijek, ali…’

Derbi je komentirao Zoran Zekić, bivši HNL-ov napadač i trener koji je vodio Osijek, Sheriff iz Tiraspola, Slaven Belupo, Sarajevo, Partizani iz Tirane i druge klubove.

“Dugo nisam vidio momčad na ovakvoj razini kojoj je posljednja linija toliko nesinkronizirana i neuigrana. Jedan se spušta, drugi napada prostor, nema zaleđa, kasne. Nisam znao je li Guillamon igrao šesticu, osmicu ili desetku. Totalno nepovezano.

Primili su isti gol kao protiv Varaždina i nisu dolazili ni u kakav presing. Dinamo je dominirao u tih 20 minuta i to dugo nisam vidio u hrvatskom nogometu. Pokazala se sva kvaliteta momčadi i kolektivna igra”, rekao je Zekić pa dodao:

“Dinamo od 11 utakmica ima sedam kod kuće, povoljan raspored, nema Europe, tek će se razigrati… Pitanje je kakav će sad biti mentalitet u Splitu, ali to će biti dugih 11 kola. Imamo i problem priprema za novu sezonu, ne zna se tko će voditi sportsku politiku i strategiju.

Vučević odlazi, Rakitić je tu navodno do ljeta, a malo je to ‘preskupa igračka’ da se tako uđe u šesti mjesec. Iz svega se može izvući dosta pozitivnog, poput afirmacije mladih igrača, ali Dinamo ima jači roster i pokazalo se da je daleko najkvalitetnija momčad u HNL-u”, rekao je u Studiju HNL-a.