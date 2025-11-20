Vukovar više neće igrati u Vinkovcima?

Najvažnija promjena omogućuje klubovima da prijave stadion udaljen do 50 kilometara od svog sjedišta, što posebno ide u korist HNK Vukovaru 1991.

Vukovarci bi tako uskoro mogli preseliti svoje domaće utakmice na osječki Gradski vrt, koji je udaljen oko 35 kilometara od Vukovara. Kako doznaje Index, taj bi se potez mogao finalizirati do kraja sljedećeg tjedna.

Dosad su Vukovarci igrali u Vinkovcima na stadionu Cibalije, gdje su uvjeti bili ispod prvoligaškog standarda – od lošeg travnjaka do problema s reflektorima, VAR sobom i svlačionicama. Novi pravilnik sada im omogućuje selidbu u Osijek, koji je već izrazio spremnost da ugosti još jednog člana SuperSport HNL-a.

Vukovar bi za korištenje Gradskog vrta do kraja sezone trebao platiti oko 100 tisuća eura, a zauzvrat bi dobio znatno bolje uvjete, uključujući pomoćne terene i sve svlačionice.