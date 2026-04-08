Vukovar o suđenju: Ovakvi ‘propusti’ nisu samo greške, zahtijevamo hitnu reakciju

HNK Vukovar 1991

HNK Vukovar 1991 i NK Lokomotiva odigrali su 1:1 u 28. kolu SuperSport HNL. Gosti su poveli pogotkom Leon Belcar u 51. minuti, dok je domaćin do izjednačenja stigao golom Vito Čaić u 69. minuti.

Susret je obilježila kontroverzna situacija iz 35. minute pri rezultatu 0:0. Tada je Robin Gonzalez zabio nakon što je pobjegao obrani i svladao Josip Posavec, no pogodak je poništen zbog zaleđa prema procjeni pomoćnog suca Filip Đerđ, što je potvrdio i glavni sudac Antonio Melnjak.

Uslijedila je duga VAR provjera koja je trajala čak četiri minute i 39 sekundi. Prema dostupnim informacijama, tijekom tog procesa došlo je do problema jer ključna, glavna kamera nije snimila sporni trenutak, navodno zbog tehničke ili ljudske pogreške. Budući da snimka nije bila dostupna, odluka je ostala na inicijalnoj procjeni pomoćnog suca o zaleđu.

Vukovarski klub oglasio se dan nakon utakmice priopćenjem na svojim društvenim mrežama: “HNK Vukovar 1991 izražava krajnju zabrinutost i ogorčenje zbog niza spornih, nedopustivih i teško opravdivih situacija u posljednjim kolima SuperSport HNL-a, za koje klub smatra da su izravno narušile regularnost natjecanja i utjecale na borbu za ostanak.

Pogreške u susretima protiv Osijeka, Rijeke i Hajduka dodatno su potkopale povjerenje u vjerodostojnost sudačkih odluka i uopće smisao korištenja VAR tehnologije. Posebno upozoravamo na događaj iz 28. kola protiv Lokomotive, kada je pogodak Gonzáleza poništen nakon gotovo pet minuta provjere, u trenutku kada je glavna kamera ključna za procjenu zaleđa bila izvan funkcije.

Odluka je donesena isključivo na temelju procjene pomoćnog suca, bez ikakve mogućnosti povlačenja linija, što je standard koji ne bi smio postojati ni u amaterskom nogometu, a kamoli u najvišem rangu hrvatskog sporta.

Ovakvi propusti više se ne mogu nazivati ‘pogreškama’. U utakmicama koje izravno odlučuju o ostanku, ovakvi scenariji predstavljaju ozbiljan udar na integritet natjecanja i otvaraju pitanje odgovornosti svih uključenih. HNK Vukovar 1991 stoga zahtijeva hitnu reakciju i konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija i osigurali minimalni profesionalni standardi.

Ne želimo prozivati pojedince, ali nećemo ni šutjeti dok se odluke koje mijenjaju tijek sezone donose u uvjetima koji su ispod svakog kriterija. Klub ostaje fokusiran na teren, fair-play i borbu do posljednjeg kola, ali istovremeno ne pristaje na okolnosti koje dovode u pitanje regularnost prvenstva i jednak tretman svih klubova.”

Sve se događa u jeku borbe za ostanak, u kojoj je Vukovar iznimno osjetljiv na sudačke odluke. U klubu su, prema neslužbenim informacijama, nezadovoljni delegiranjem sudaca, smatrajući da im prečesto sude arbitri iz Osijeka.

Podsjetimo, Vukovar je nedavno bio nezadovoljan i suđenjem u utakmici protiv HNK Rijeka, kada je pobjedu gostima donio Toni Fruk iz kaznenog udarca. U toj situaciji sudac Igor Pajač dosudio je penal nakon VAR pregleda zbog prekršaja nad Ante Matej Jurić.

Nakon tog susreta tadašnji trener Vukovara Silvijo Čabraja oštro je kritizirao suđenje, a dodatnu potvrdu kontroverze dao je i šef sudaca Bertrand Layec, koji je naknadno priznao da je odluka o kaznenom udarcu bila pogrešna te da VAR intervencija nije bila u skladu s pravilima.