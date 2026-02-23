Vukovar doveo dobro poznato HNL ime u borbi za ostanak

Na službenim stranicama predstavljen je iskusni desni bek Antonio Bosec (28), koji dolazi kao slobodan igrač i trebao bi donijeti stabilnost te dodatnu širinu u presudnim utakmicama.

VIDEO / Schildenfeld za SK o kartonima na Poljudu, borbi za naslov i igri Vukovara

Bosec iza sebe ima 247 nastupa u domaćem prvenstvu za Inter iz Zaprešića i Slaven Belupo, uz četiri pogotka i 26 asistencija. Dobro poznaje ligu, što bi u borbi za ostanak moglo biti od velike važnosti.

Zanimljivo, od ljeta prošle godine bio je bez kluba nakon neobičnog raspleta u rumunjskom Cluju. Početkom srpnja ondje je stigao kao slobodan igrač, no već nakon dva mjeseca i šest nastupa ugovor mu je raskinut, iako je bio potpisan do ljeta 2028.