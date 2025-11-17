Vratio se iz Dinama u Varaždin nakon samo tri odigrane utakmice, sada je potpisao novi ugovor

Podijeli :

Leon Belcar (23) produljio je ugovor s Varaždinom do 31. prosinca 2027., objavio je klub na društvenim mrežama.

Ove sezone odigrao je 15 utakmica, postigao dva gola i dodao jednu asistenciju. Početkom studenoga upisao je i jubilarni 100. nastup, a ukupno je na 101 utakmici zabio 10 golova i tri puta asistirao.

Transfermarkt ga trenutno vrednuje na 500 tisuća eura.

Jedini odlazak iz Varaždina bila mu je prošlogodišnja posudba u Dinamu, gdje je trebao biti zamjena za Josipa Mišića. Modri su ga tada doveli na posudbu uz opciju otkupa ugovora u posljednjim trenucima zimskog prijelaznog roka.

No skupio je samo tri nastupa pa Dinamo nije aktivirao otkupnu klauzulu od oko 1.5 milijuna eura.