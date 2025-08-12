VIDEO / Zabija i u mirovini: Pogledajte majstoriju Ivana Rakitića na legendarnom turniru

Ivan Rakitić, koji je ovog ljeta u 37. godini završio profesionalnu karijeru i preuzeo ulogu tehničkog direktora Hajduka, nastavio je nogometnu avanturu u veteranskoj konkurenciji Torcida kupa.
Za momčad Hajduk Split sudjelovao je u pobjedi 5:2 nad Torcidom Varoš Old School, pri čemu je zabio dva gola.
Posebne ovacije dobio je nakon majstorskog penala u rašlje, dosuđenog nakon prekršaja Marina Biliškova, još jednog bivšeg igrača Hajduka.
Uz Rakitića, za Hajduk su igrali i Darko Franić, Hrvoje Milić, Marin Nerlović, Goran Milović, Jure Ivanković, Ivan Rako, Mirko Žaja, Tomislav Džeko, Marin Vučemilović Grgić i Gergo Lovrencsics.
Pogodak pogledajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!