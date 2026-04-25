VIDEO / Kontroverza u Engleskoj: Dok vratar Liverpoola leži, Palace zabija gol!

Liverpool je na Anfieldu svladao Crystal Palace 3:1 u važnoj utakmici u borbi za Ligu prvaka.
Domaćin je poveo 2:0 golovima Isaka i Robertsona, a gosti su smanjili u 71. minuti nakon kontroverzne situacije.
Daniel Muñoz zabio je za 2:1 dok je vratar Frederick Woodman ostao ležati ozlijeđen nakon prethodne obrane, a igra se nije prekidala.
Pitanje pobjednika riješeno je u sudačkoj nadoknadi, kada je Wirtz pogodio za konačnih 3:1.
