Veliki Hajdukov talent promijenio agenta, odsad ga zastupa Andy Bara

Hajdukov branič Šimun Hrgović (21) promijenio je agenta i postao novi član agencije Niagara Sports Company, koju vodi hrvatski menadžer Andy Bara.
Agencija zastupa i poznata imena poput Danija Olma, Lovre Majera i Alvara Morate. Dosad ga je zastupao Miroslav Bičanić.
Hrgović vrijedi 2.5 milijuna eura i ima ugovor s Hajdukom do 2028. Za prvu momčad odigrao je 50 utakmica uz osam asistencija, a ove sezone upisao je 11 nastupa i dvije asistencije.
U klub je stigao iz Cibalije prije šest godina.
