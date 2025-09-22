Vaha: Samo se čudo može dogoditi da ove sezone Dinamo ne osvoji titulu

Podijeli :

Bivši trener Vahid Halilhodžić osvrnuo se na najveći hrvatski derbi na Poljudu u kojem je Dinamo slavio 2:0 protiv Hajduka.

Vaha kaže da je očekivao pobjedu Dinama na Poljudu, bez obzira na to što je momčad Marija Kovačevića na najveći derbi hrvatskog nogometa stigla nakon šokantnog poraza od Gorice.

“Događaju se loši dani kao Dinamu protiv Gorice. To je uvijek tako, na svim nogometnim meridijanima, nekad si veliki favorit, pa se dogodi kiks. Kiks ne znači da momčad nije u formi, te da već na sljedećoj utakmici neće biti mnogo bolja i pobijediti. Eto, upravo to je Dinamo pokazao u Splitu”, poručio je Vaha za SN.

Ne sumnja da će Dinamo ove sezone uzeti titulu.

“Samo se čudo može dogoditi da ove sezone Dinamo ne osvoji naslov prvaka Hrvatske! Ne govorim to zbog ove sigurne pobjede Modrih na Poljudu, već zbog činjenice što Zagrepčani imaju jaku momčad, širok roster. Iskreno, ne poznajem većinu ovih igrača koji su u prijelaznom roku došli u Dinamo, ali ovo do sada, ovo kako izgledaju, kako se polako slažu, daje mi sugestiju da im u hrvatskom prvenstvu nitko neće moći ozbiljnije priprijetiti. Možda će im se dogoditi i još koji kiks kao ovaj protiv Gorice, ali ukupno gledajući, u Hrvatskoj je Dinamo nedodirljiv.”

Komentirao je i Ismaela Bennacera.

“Tog igrača dobro poznajem. Priznajem da me začudilo kad je došao u Dinamo. Naravno da se pitam u kakvom je stanju, vidim da je ušao na derbiju, što bi trebalo značiti da je zdrav, te da mu treba još neko vrijeme da bude maksimalno spreman za udarni sastav. Kad se posve spremi, kad bude skroz tjelesno spreman, bit će za Dinamo ogromno pojačanje, to je igrač visoke kvalitete.”