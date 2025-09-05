Vaha: Bennacer me podsjeća na jednog Vatrenog, takav igrač nedostaje Dinamu

Nogomet 5. ruj 202512:09 0 komentara
xNicolòxCampox via Guliver

Dinamo je u samoj završnici prijelaznog roka doveo Ismaela Bennacera, reprezentativca Alžira i veznjaka koji je za Milan odigrao 178 utakmica.

U Maksimir stiže na jednogodišnju posudbu uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone za devet milijuna eura, no neće moći nastupati u grupnoj fazi Europa lige.

“To je pravi vezni igrač, dobre tehnike. Ljevak je, eksplozivan, a malo me u vođenju lopte podsjeća na Matea Kovačića zbog akceleracije i niskog težišta. Zna povući loptu poput njega, voli imati loptu u nogama, izvanredan igrač”, rekao je Vahid Halilhodžić, bivši trener Dinama i nekadašnji izbornik Alžira o novom pojačanju Plavih.

“Iskreno, malo sam više još očekivao od njega u Milanu jer je imao jednu fantastičnu sezonu, a onda su se malo zaredale i ozljede. Možda upravo jer ima često loptu u nogama, a nešto je manje konstitucije.”

Bennacer je prošlu polusezonu odradio na posudbi u francuskom Marseilleu.

“Iznenadio me odlazak iz Marseillea, očekivao sam da će ostati. Ovo je dobro za Dinamo, takav igrač im nedostaje, onaj koji brzinom može iznijeti loptu, napraviti prodor i probiti liniju da dođe do pozicije za završni pas ili gol, ima dobar i precizan udarac lijevom nogom”, rekao je Halilhodžić za Sportske novosti.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet