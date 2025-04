Trener Vukovara: Naslov Hajduka proslavio bi sa Livajom i Rakitićem

“Tko te pita, je li lijep nogomet ili nije. Pa svi se sjećamo kako su Grci osvojili naslov europskog prvaka. Nabij, zabij… Ali sada su ti igrači heroji u Grčkoj.”

Hajduk je jedan od velikih favorita za naslov prvaka…

“Ja to gledam sa sportske strane. Hajduk ako to zasluži, svaka mu čast. Mislim da će to biti proslava. I ako se to dogodi, dolje ću s Livajom piti. I to s guštom. I Rakitićem. Zaslužili su to“, rekao je Schildenfeld.