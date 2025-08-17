Trener Slaven Belupa: Malo nas je iznenadila atmosfera na Poljudu

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa osvrnuo se na poraz od splitskog Hajduka.

U zadnjoj utakmici 3. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Slaven Belupo sa 3-0 (0-0).

Nakon tvrdog prvog poluvremena u kojem nije bilo puno atraktivnog nogometa, domaćini su se ‘probudili’ u nastavku te osigurali treću vezanu pobjedu u HNL-u.

Za momčad iz Koprivnice ovo je drugi ovosezonski poraz, poslije gostovanja kod Rijeke na Rujevici u prvom kolu.

Svoje dojmove susreta na Poljudu podijelio je trener Farmaceuta – Mario Gregurina:

“Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Imamo neke probleme s ozljedama. Okrećemo se Lokomotivi. Momci rade fenomenalno. Atmosfera je dobra na treninzima, dobro smo izgledali. Znali smo da Hajduk igra europsku utakmicu u četvrtak pa smo se nadali da možemo uzeti neke bodove.”

Strateg momčadi iz Koprivnice otkrio je što ga je iznenadilo u ovoj utakmici:

“Hajduk je bio danas u fantastičnom stanju. Pripremili smo se, ali naši igrači su loše reagirali. Dva debitanta smo imali, koji su bili impresionirani. Lijepo je doći na Poljud, ali nije lako igrati ovakvu utakmicu. Malo me iznenadila atmosfera na Poljudu. A i mi smo bili iznenađeni, mislili smo da će Hajduk biti umorniji”, rekao je Slavenov trener.