Svetina: Ne postoji nikakav sukob između Kustića i mene, ima moju punu podršku

U petak navečer, na sjednici Skupštine Hajduka, novi predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković iznio je oštru izjavu. Rekao je kako skupina ljudi okupljena oko Tomislava Svetine i Nevena Šprajcera pokušava srušiti aktualnog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, Marijana Kustića.

“Inzistirat ćemo na približavanje HNS-u. Napravit ćemo iskorak, ali postoji sitan uvjet. U HNS-u se događaju određene stvari, grupacija ljudi oko Tomislava Svetine i Nevena Šprajcera pokušava srušiti Kustića. On je vratio reprezentaciju u Split. Kustić nije problem, ali okružen je s ljudima koji to ne žele. Za Hajduk će crvena linija biti Svetina i Šprajcer. Podrška Marijanu Kustiću, želimo participirati u HNS-u, zajedno s Dinamom. To su dva ključna kluba u ovoj zemlji. HNS-a bez ta dva kluba nema“, bile su Pavasovićeve riječi koje su odjeknule.

Nekoliko dana kasnije, Tomislav Svetina je govorio o “optužbama” da namjerava smijeniti Kustića i još mnogo toga za tportal.

1. Što se zapravo događa iza kulisa priče o mogućem raskolu u HNS-u?

– Ne događa se ništa od onoga što se sugerira. Pojavila se konstrukcija o navodnim sukobima u vrhu Saveza, ali to je potpuno netočno. HNS je stabilan, uspješan i u najboljoj organizacijskoj formi dosad, a sve te glasine vidim kao pokušaj destabilizacije i stvaranja negativne atmosfere.

2. Jeste li o tim medijskim tvrdnjama razgovarali s predsjednikom Kustićem?

– S predsjednikom redovito komuniciram i imamo vrlo dobar, konstruktivan odnos. Ove priče nisu promijenile našu suradnju niti smjer u kojem radimo. Kustić ima moju punu podršku, a fokus nam je isključivo na projektima Saveza.

3. Neki tvrde da se cijela priča veže i uz vašu poziciju u ZNS-u. Postoji li poveznica?

– Ne, ZNS ima svoja jasna pravila i demokratske procese izbora. Od 2018. radim na dobrobit zagrebačkog nogometa i članovi Saveza su ti koji odlučuju o radu vodstva.

4. Imate li ideju tko bi mogao stajati iza eventualnog pokušaja vaše smjene?

– Naš rad u ZNS-u je otvoren prema svima. Nikome vrata nisu zatvorena, a mandat mi traje do 2026. godine. O eventualnim promjenama odlučit će članovi na izbornoj skupštini.

5. Mediji spominju da Dinamo ima svog favorita, a vas podržava Lokomotiva. Ima li istine?

– Moj posao je jednako zastupati interese svih klubova, od najnižeg ranga do Dinama i Lokomotive. Naravno, Dinamo ima posebno mjesto u zagrebačkom i hrvatskom nogometu, ali odluku o vodstvu ZNS-a uvijek donosi skupština, a kandidata je bilo i ranije.

6. Je li javnost previše fokusirana na personalne odnose, a premalo na rad i rezultate Saveza?

– Rezultati govore sami za sebe: reprezentacija osvaja medalje, mlade selekcije razvijaju talente, a klupska natjecanja napreduju. To je plod zajedničkog rada i stabilnosti Saveza.

7. Što poručujete onima koji tvrde da u Savezu postoje struje s različitim interesima?

– U svakoj organizaciji postoje različita mišljenja, ali kod nas je Savez uvijek na prvom mjestu. Rezultati potvrđuju da radimo u interesu hrvatskog nogometa, a ne osobnih ambicija.