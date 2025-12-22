Sudački ekspert komentirao suđenje Lovrića na Poljudu te crvene kartone Rebića i Livaje

Podijeli :

Bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera ocijenio je suđenje Zdenka Lovrića u susretu Hajduka i Vukovara (2:1).

“Nije to bila dobro odsuđena utakmica suca Lovrića. Počeo je s pretjeranim puštanjem igre kada to često i nije bilo primjereno, da bi poslije promijenio taj kriterij, koji je uz to često bio i neujednačen za sličnu vrstu prekršaja. Tako se u 33. minuti ne dosuđuje prekršaj Rebića na Tičinoviću, iako se prednost nije ostvarila. U 54. minuti dosuđuje prekršaj Rebiću koji se ispravno postavio u duelu i preuzeo posjed lopte”, kazao je Tenžera za Dalmatinski portal, a potom nastavio:

“Lošu sliku suđenja daje i činjenica da ga je VAR dva puta ispravljao u odlukama. U 27. minuti ne vidi i ne dosuđuje jasan prekršaj Tadića na Šegi ispred kaznenog prostora momčadi Vukovara. I da je igrač Vukovara igrao loptom, a nije, ipak obara i Šegu koji može doći do te lopte u izglednoj situaciji. Isključenje Tadića je opravdano jer se prekršaj događa u situaciji kada bi Šego bio u jasnoj situaciji da iz idućeg koraka uputi udarac na vrata prije pristizanja protivničkih igrača.

Da je do prekršaja došlo na sredini igrališta mogli bi reći da bi drugi obrambeni igrač uspio sustići i blokirati Šegu i tada bi mogli govoriti o opomeni kao primjerenoj disciplinskoj mjeri. Opomena Rebiću zbog prigovora u ovakvim situacijama ostaje, a blizu opomene zbog žustrih prigovora Rebić je bio i u 25. minuti. VAR je opravdano reagirao i u 72. minuti jer je Rebić u građenju pozicije nekontrolirano lijevom rukom udario protivničkog igrača, raskrvario mu arkadu i zaslužio je isključenje.”

O isključenju Marka Livaje je rekao:

“U 77. minuti isključen je i Livaja zbog druge opomene. Je li igrač Hajduka čuo zvižduk prije nego je udario loptu prema vratima Vukovara – ostaje mala dvojba, ali s obzirom na tijek utakmice i prethodna događanja ne može se Lovriću u ovoj situaciji uputiti zamjerka. Prvenstveno igrači trebaju paziti na sebe i svoju momčad. “

Cijeli sudački tim i generalni dojam je komentirao ovako:

“Pomoćni suci su dobro odradili posao kao i VAR, kada su priznali prvi pogodak Hajduka, a poništili preostala tri Šegina pogotka, od kojih je jedino posljednji bio nekakva granična situacija. Dojam je da je nadoknada trebala biti duža od pet minuta, a tu nadoknadu je trebalo i produljiti bar za jednu dodatnu minutu.

Možemo na kraju reći da je i ovo jedna od utakmica u kojoj je suđenje glavnog suca trebalo biti znatno bolje, ali ni ovaj put, uz pomoć VAR-a, nije utjecalo na konačan ishod.”