Sopić: Poljubio sam ga kad je ušao u igru

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijek 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a. Golove za pobjedu Hajduka zabili su kapetan Filip Krovinović u petoj minuti utakmice i Michele Šego u 94. minuti. Osijek je od 65. minute igrao s igračem manje nakon što je lijevi bek Roko Jurišić dobio drugi žuti karton. Nakon susreta Željko Sopić održao je konferenciju za mediju.

“Čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Gledajući ovu utakmicu do isključenja Jurišića, zato je Hajduk prvi, a mi zadnji. Da ne ulazimo u detalje… Imali smo plan, ali nije jednostavno kada iz prvog udarca dobijete gol”, rekao je na početku.

Matković: Neću previše pričati i praviti se pametan

O stanju u ekipi.

“Kada sam došao u Osijek znao sam koliko me posla čeka. Nije to baš jednostavno. Imamo jako mladu momčad. Svi se moramo zamisliti, od mene, igrača, uprave. Zadnji smo na tablici. Moramo pogledati istini u oči. Samo radom se može krenuti prema gore. Sada da ja pričam o želji i volji nema smisla kada si zadnji.”

O povratku Matkovića.

“Nije to lako. Poljubio sam ga kad je ušao u igru. Pauza od osam i pol mjeseci. Znam da ne može igrati više od 15-20 minuta, ali nisam čovjek koji bi stavio rezultat ispred zdravlja svog igrača.”

Shopova ste uveli pa izveli, koji je razlog?

“Uveo sam ga na 1:0, a izveo kada smo ostali s igračem manje. Porazgovarat ću s njim, mislim da mu je sve jasno. Imate plan igre, želite zabiti gol. S igračem manje to je najlakše na dugu loptu i priključak.”

Bili ste zadnji i dok ste bili u Gorici. Može li se Osijek izvući i doći blizu Europe?

“Ovo su priče koje slušam kod sebe u klubu. Kakva Europa, mi smo zadnji. Nogomet se igra za golove, hrabrost nije dovoljna. Potpuno sam siguran da ćemo promijeniti priču. Mislim da se glavni protagonisti moraju zapitati je li dovoljno istrčati i dati sve od sebe.”

Imate li dovoljno kvalitete u svlačionici?

“Ne bih to htio komentirati. Vjerujem samo u rad i to je to. Igrači su to koji na terenu donose odluke. Tko je kontra, vrata su tamo.”

Je li Hajduk bolji od Dinama?

“Ne znam, teško mi je reći. Sigurno će se Hajduk i Dinamo boriti za prvaka.”