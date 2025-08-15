Sin legende Hajduka i Garcijino iznenađenje produljilo ugovor na Poljudu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Noa Skoko, 19-godišnji ofenzivni veznjak Hajduka, produljio je ugovor s klubom do ljeta 2029. Sin je nekadašnjeg australskog reprezentativca i hajdučke legende Josipa Skoke, a rođen je u Engleskoj dok mu je otac ondje igrao.

Nogometne početke imao je u Australiji, a u Hajduk je stigao 2022. godine.

Za prvu momčad debitirao je pred kraj pretprošle sezone, nakon što je s juniorima igrao finale Lige prvaka mladih. Do sada je skupio osam seniorskih nastupa, a u ovoj sezoni četiri.

Bio je starter u obje utakmice protiv Zirea u drugom pretkolu Konferencijske lige, dok je u domaćem prvenstvu upisao 6 minuta protiv Istre i 17 protiv Gorice. Nije nastupio u dvobojima s albanskim Dinamo Cityjem, koji je izbacio Hajduk iz Europe.