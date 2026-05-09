Sanchez: Zasigurno ćemo biti kompetitivni protiv Dinama

Nogometaši Rijeke u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a na domaćem su terenu uvjerljivo svladali Vukovar 1991 rezultatom 3:0 te nastavili s dobrim predstavama u završnici sezone.
Rijeka je do pobjede stigla pogocima Daniela Adua-Adjeija, Stjepana Radeljića i Tonija Fruka, a momčad s Rujevice od samog je početka dominirala susretom i nametnula svoj ritam igre.
Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Rijeke Victor Sanchez.
“Odigrali smo dobru utakmicu. Bilo smo agresivni i stvarali smo pritisak. Zabili smo tri pogotka, ali mogli smo i više. Zadovoljan sam predstavom igrača“, rekao je Sanchez.
Rijeku sada očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone, finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama, koje će se igrati na Opus Areni u srijedu 13. svibnja od 18 sati.
Sanchez ističe kako se dvije momčadi vrlo dobro poznaju te najavljuje veliku borbu za trofej.
“Igrali smo protiv Dinama puno puta i poznajemo se vrlo dobro. U idućim danima ćemo započeti s pripremom utakmice. Zasigurno ćemo biti kompetitivni i imamo motivaciju donijeti trofej našim navijačima“, zaključio je trener Riječana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!