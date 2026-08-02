Šafarić nakon velike pobjede protiv Hajduka: ‘Igrali smo odlično, limitirali smo ih’

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Foto: NK Varaždin

Varaždin je u prvom kolu SuperSport HNL-a slavio s 2:1 protiv Hajduka te je dobro krenuo u novu sezonu. Nakon susreta je izjavu za medije dao Nikola Šafarić.

“Emotivno pražnjenje je bilo poslije Konferencijske lige i onakvog ispadanja. Bilo je jako važno da se dečki resetiraju. Način na koji smo igrali prvo poluvrijeme je bilo odlično, limitirali smo Hajduk na skoro pa ništa. Taktički je bilo vrhunski. Dobili smo gol iz naše nepažnje, ali teško je da ti Hajduk ne stvori šansu, ipak imaju veliku kvalitetu. Dosad su odigrali odlično sve utakmice. Čestitao bih rođendan Mamiću i našem predsjedniku, ovo im je najveći poklon”, započeo je.

Stvorili ste puno prilika u prvom poluvremenu?

“Falio nam je završni pass. Noge su teške, bilo je vruće. Dečki ne vidi koliko to dobro izgleda izvana i to nas je na kraju nagradilo.”

Prekidi su bili kobni protiv Jabloneca, danas ste baš zabili iz prekida za 1:0.

“Ne pamtim da sam se ikad susreo s ekipom koja ima toliko dobre prekide kao Jablonec. Jedino mi sada Arsenal pada napamet. Opustili smo se danas, mislili smo da se možemo hrvati s Hajdukom i to je bila istina.”

Mladenovski je zabio prvijenac, kako to komentirate?

“Mladenovski ne zabija često, nije se znao ni veseliti. Naučit ćemo ga, samo neka zabija golove.”

Čeka vas brzo utakmica sa Slavenom u HNL-u?

“Nakon tri utakmice u sedam dana smo mi dobro izgledali. Fizički smo odlični i samo je pitanje tko će biti raspoložen. Uspjeli smo glavu posložiti i doći do tri važna boda.”