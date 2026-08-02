VIDEO / Perišićev PSV razbijen u nizozemskom Superkupu

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U nedjelju predvečer je na Philips stadionu u Eindhovenu odigran nizozemski superkup između osvajača lige PSV-a i osvajača Kupa AZ-a. Očekivala se pobjeda PSV-a, ali je Joey Veerman zbog brutalnog starta na Mex Meerdinku zaradio crveni karton. Okrenulo je to igru na AZ-ov mlin te je klub iz Alkmaara na kraju slavio s uvjerljivih 4:0. U 25. minuti je Meerdink zabio za 1:0, u 51. je Wesley Patati zabio za 2:0, za 3:0 je pogodio Elijax Dijkstra, a konačnih 4:0 postavio je Ro-Zangelo Daal. Ivan Perišić ušao je u igru u 63. minuti te je zaradio žuti karton u 85. minuti.

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