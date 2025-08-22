Šafarić: Nadamo se da možemo natjerati Rijeku da bude kao protiv Dinama prvo poluvrijeme

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Varaždina, Nikola Šafarić, koji je prije svega čestitao Rijeci na pobjedi protiv PAOK-a u prvom dvoboju play-offa Europa lige:

“Odigrali su odličnu utakmicu te je to važna pobjeda i za Rijeku i za hrvatski nogomet”, rekao je Šafarić.

U posljednjim međusobnim susretima Varaždin je redovito stvarao velike probleme Rijeci:

“Očekujem tešku utakmicu. Igramo protiv prvaka Hrvatske koji igra dobro. Pokazali su dva lica, jedno dobro, jedno malo slabije i nadamo se da ih mi možemo natjerati da budu kao što su bili prvo poluvrijeme protiv Dinama, ali znamo koliko dobro igraju kod kuće gdje su nošeni i odličnom publikom i dobrom atmosferom. Moramo biti agresivni, čvrsti i ne smijemo dopustiti da se oni razmašu jer ako će voditi igru 90 minuta, teško će se biti cijelo vrijeme braniti.”