Šafarić: Bili smo nonšalantni kao da na terminu vodimo s tri razlike

xLukaxKolanovicx via Guliver

Osijek i Varaždin odigrali su neriješeno 0:0 na osječkoj Opus Areni u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Utakmica je bila posebna jer je označila debi Željka Sopića na klupi Osijeka.

Domaćin je tijekom većeg dijela susreta imao više posjeda i pokušavao pronaći put do gola, no Varaždin je odigrao disciplinirano i čvrsto u obrani, ne dopuštajući veće prilike.

Osječani su ovim bodom napustili posljednje mjesto na ljestvici, iako su bodovno izjednačeni s Vukovarom, koji ima slabiju gol-razliku. Varaždin je, pak, zadržao visoku poziciju na tablici te se sada nalazi na četvrtom mjestu, s bodom manje od Slaven Belupa.

Komentar na tvrdu utakmicu dao je trener Varaždina Nikola Šafarić. “Očekivano tvrda utakmica. Osijeku je to bilo biti ili ne biti s novim trenerom. Prvo poluvrijeme bili smo odlični. Limitirali smo ih na jako malo, odlično smo izlazili. Malo smo bili nonšalantni, kao da se igramo na terminu i vodimo tri razlike. Trebalo nam je više odlučnosti. Pali smo u drugom poluvremenu”, rekao je i zaključio:

“Raspored nam je štekao na trenutke. Možemo biti zadovoljni. Osijek ima dugi engleski aut, teško je to braniti. Treba pohvaliti dečke, muški su to odradili. S Rijekom očekujem sličnu utakmicu. Moramo se postaviti kao da želimo pobjedu. Nadam se da će se netko od ozlijeđenih vratiti.”