S Gattusovim Hajdukom se borio za naslov, a sada je zaboravljen: Poslan je na novu posudbu

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nazarij Rusin, ukrajinski napadač koji je do prije tri mjeseca bio član Hajduka, pronašao je novi klub.

Nakon neuspješne epizode u Splitu, gdje je na posudbi iz Sunderlanda upisao 17 nastupa bez pogotka i s tek jednom asistencijom, karijeru će nastaviti u poljskoj Ekstraklasi, gdje je posuđen u Arku Gdyniu, trenutno 11. momčad prvenstva.

Rusin je u Hajduk stigao krajem siječnja, no nije ostavio značajniji trag, što se dijelom pripisuje i teškom periodu pod vodstvom Gennara Gattusa. Radi se o bivšem ukrajinskom reprezentativcu koji je ime izgradio u Zorji iz Luhanska, što mu je donijelo transfer u Dinamo Kijev, a kasnije i u Sunderland.

Ipak, u engleskom klubu nije pronašao svoje mjesto, osobito nakon povratka Sunderlanda u Premier ligu, pa je ponovno poslan na posudbu. Za poljsku ligu mu iskustvo nije strano — već je 2021. godine, također na posudbi iz Dinama, nosio dres Legije Varšava.