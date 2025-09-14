Rožman: Nije ovo bila vrhunska partija. Otvorilo nam se, a onda dolaze i bodovi

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Osijek je u 6. kolu SuperSport HNL-a stigao do svoje prve ovosezonske prvenstvene pobjede, svladavši Vukovar 1991 s uvjerljivih 4:0. Strijelci su bili Luka Jelenić i Nail Omerović, koji je zabio hat-trick te tako postao prvi igrač u novoj sezoni lige s tri pogotka na jednoj utakmici.

Trener Simon Rožman bio je zadovoljan učinkom svoje momčadi:

“Čestitke igračima i hvala navijačima na divnoj atmosferi. Dobro smo otvorili utakmicu, a nakon prvog gola trebalo nam je malo smirenja. U drugom poluvremenu zabili smo u pravom trenutku, otvorilo nam se i stigla je nagrada u obliku bodova,” rekao je Rožman.

Slovenski stručnjak priznao je da je zbog ozljeda i reprezentativnih obaveza morao improvizirati s momčadi:

“Nije ovo bila vrhunska partija, ali bili smo dovoljno dobri i spretni da osvojimo tri boda.”

Posebno je istaknuo Naila Omerovića:

“Omer je od početka priprema u sjajnoj formi. Malo sam se bojao kako će se vratiti iz reprezentacije, ali sve mu se vratilo. Drago mi je zbog njega, ali najvažnije je da ekipa funkcionira.”