Rožman nakon Rijeke: ‘Sve što su pukli je ušlo u gol! Je li me strah? Ma, dapače…’

NK Osijek

Trenerska stolica Simona Rožmana se već neko vrijeme trese...

U derbiju 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek sa 4-2.

Bio je to zanimljiv i sadržajan derbi na Rujevici.

Osijek je poveo već u 2. minuti golom Šimuna Mikolčića, no Rijeka je odgovorila sa četiri gola u nizu, a strijelci su bili Toni Fruk (9), Duje Čop (38, 47) i Mladen Devetak (55). Niko Farkaš je u 75. minuti smanjio na 2-4, a samo minutu kasnije Emin Hasić je zaradio isključenje, pa su gosti završili utakmicu s igračem manje.

Nakon utakmice je na konferenciji za medije govorio trener Osijeka – Simon Rožman:

“Jako smo dobro krenuli u susret, jednom dobrom, uigranom akcijom, no jako smo brzo izbačeni iz ritma eurogolom Fruka. Rijeka je onda bila puno bolja, htjeli smo preživjeti do poluvremena, no opet smo kažnjeni nakon jedne individualne pogreške obrane i gola Čopa škaricama. Na kraju smo imali i mi zicera, no nismo ga iskoristili”, kazao je slovenski stručnjak.

Tvrdi da je Rijeka zasluženo pobijedila:

“Htjeli smo u nastavak ući smireno, pripremili smo se da držimo loptu prvih 15-ak minuta u sigurnoj zoni, no primili smo pogodak u prvoj minuti praktički. Energiju smo opet pokazali na 4:2, no onda napravimo crveni karton. Sve dobro što smo napravili, nakon toga smo dobili dva šamara. Na kraju je Rijeka zasluženo pobijedila.”

Osijek je predzadnji na prvenstvenoj ljestvici, a Rožman je upitan strahuje li za svoju poziciju:

“Moja pozicija, je li me strah? Ma dapače, uvijek je trener taj koji je odgovoran za igru, preko tjedna sve dobro izgleda i onda na utakmici niti blizu toga. Žao mi je više radi kluba i svih navijača, to je naš posao. Kada smo dobro igrali, kao protiv Rijeke kući, završilo je 0:0, danas se to okrenulo, no sve što su pukli ušlo je u gol. Odraz je toga, ne ide nam baš”, zaključio je Rožman.