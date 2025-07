Radeljićev menadžer: Stjepan je čvrsto odlučio da želi ići samo u zagrebački Dinamo

Podijeli :

HNK Rijeka

Ranije danas pojavila se informacija da je Stjepan Radeljić (27) blizu transfera u Dynamo Kijev.

Ukrajinski klub navodno je bio spreman ispuniti zahtjev Rijeke od tri milijuna eura, a sve je upućivalo na to da bi posao uskoro mogao biti zaključen. No, nedugo nakon što se vijest proširila, oglasio se menadžer igrača Tomislav Puljić, koji je pojasnio situaciju:

“Nije točno da će Radeljić u Kijev. Neće. Stjepan Radeljić je čvrsto odlučio da će jedino u zagrebački Dinamo, ako će otići iz Rijeke. To je volja i stav igrača, zato moram demantirati navode kako će otići u Kijev, to nije istina. Hoće li se transfer dogoditi ovog ljeta ne znam. Ako se zagrebački Dinamo i Rijeka ne dogovore, to može biti sljedeće godine”, rekao je Puljić za Sportske novosti.

Stjepan Radeljić je u Rijeku stigao 2023. godine, a ugovor mu traje do kraja nadolazeće sezone. U tom je razdoblju postao jedan od ključnih igrača momčadi, skupivši 73 nastupa, četiri gola i dvije asistencije. S obzirom na to da je ušao u posljednjih godinu dana ugovora, logično je očekivati njegov mogući odlazak već ovoga ljeta kako bi klub izbjegao scenarij u kojem ostaje bez odštete.