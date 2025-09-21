Predsjednik NO Hajduka oduševio gestom nakon derbija na Poljudu

Dinamo je u derbiju sedmog kola SuperSport HNL-a pred prepunim Poljudom svladao Hajduk 2:0 i odmaknuo najvećem rivalu na tri boda prednosti.
Uoči utakmice održan je sastanak čelnika dvaju najvećih hrvatskih klubova. Prema pisanju Sportskih novosti, razgovaralo se o temama vezanim uz HNS, B momčadi te međusobne odnose. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnom ozračju, a istaknuto je kako su odnosi Hajduka i Dinama u posljednje vrijeme znatno unaprijeđeni.
Nakon derbija, novi predsjednik Hajduka Ljubo Pavasović Visković prišao je Dinamovoj delegaciji i čestitao Zvonimiru Bobanu i njegovim suradnicima, koji su sjedili uz predsjednika zagrebačkog kluba.
