Poznato tko će suditi 11. kolo SHNL-a, evo tko je delegiran za susrete Dinama i Hajduka

Foto: Branko Obradović / Karlovački.hr

Sutra od 18 sati Gorica i Hajduk odigrat će utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a.

Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će mu pomoćnici biti Anto Marić i Vinko Podrug, obojica iz Zagreba. Ulogu četvrtog suca imat će Antonio Melnjak iz Rijeke.

Za VAR sustav zadužen je Ivan Vučković iz Zagreba, a njegov pomoćnik bit će Luka Pušić, također iz Zagreba.

Hajduk je u nizu od tri pobjede zaredom dok je Gorica u posljednjem susretu poražena od Varaždina s 1:3. Posljednju utakmicu u Velikoj Gorici su remizirali s 1:1.

Subotnji program započinje utakmicom Lokomotive i Istre 1961 na Maksimiru u 15:45. Susret vodi Ivan Vukančić iz Benkovca, uz VAR podršku Ivana Matića iz Osijeka. U 18:00 u sjevernoj Hrvatskoj igraju Varaždin i Slaven Belupo, pod vodstvom suca Igora Pajača iz Sv. Ivana Zeline, uz VAR asistenciju Frana Jovića iz Zagreba.

U nedjelju u 16:00 na Rujevici se sastaju Rijeka i Osijek, a utakmicu vodi Ante Čulina iz Zagreba, s Mariom Zebecem iz Cestice na VAR-u. Kolo se zatvara u ponedjeljak u 18:00 dvobojem Vukovar 1991 i Dinama u Vinkovcima, gdje sudi Dario Bel iz Osijeka, a VAR nadzor vrši Ivan Bebek iz Rijeke.