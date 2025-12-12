Poznato je kada bi se mogli Dinamu vratiti Valinčić i Lisica

U samo nekoliko tjedana Dinamo su pogodila dva peha vezana uz ljetna pojačanja, Morisa Valinčića i Matea Lisicu. Obojica su zbog ozljede i bolesti već dulje izvan kadra, a njihov izostanak na desnoj strani itekako se osjeti u igri.
Valinčić je krajem listopada u Vinkovcima zadobio frakturu metatarzalne kosti i od 28. listopada je izvan pogona. Operacija nije bila potrebna, no i dalje nosi zaštitnu čizmu koja omogućuje pravilno srastanje. Prema procjenama, u puni trening mogao bi se vratiti oko sredine siječnja, nakon čega slijedi provjera spremnosti.
Lisica je od 22. studenoga izvan momčadi zbog blažeg oblika mononukleoze. Više od tjedan dana je bez simptoma, a nalazi pokazuju povlačenje infekcije. Budući da bolest zahtijeva oprez, sportaši se punom opterećenju vraćaju tek mjesec dana nakon potpunog oporavka, pa bi i on mogao biti spreman za povratak sredinom siječnja, prenose Sportske novosti.
Obojica su početkom sezone igrama izborili pozornost Zlatka Dalića, no ozljeda i bolest zaustavile su njihov zamah.
