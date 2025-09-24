Poznati su svi parovi osmine finala Hrvatskog kupa, samo jedan okršaj HNL momčadi

Osijek i Hajduk posljednji su putnici u osminu finala Hrvatskog kupa.
Nogometaši Osijeka i Hajduka posljednja su dva sudionika osmine finala Hrvatskog kupa.
Osijek je kao gost u Puli svladao Uljanik sa 4-0, dok je Hajduk u Koprivnici nadigrao istoimenog domaćina sa 4-1.
Tim utakmicama kompletirani su svi parovi osmine finala Kupa, a svih osam parova donosimo u nastavku.
PAROVI OSMINE FINALA HRVATSKOG KUPA
Karlovac – Dinamo
Cibalia – Hajduk
Mladost Ždralovi – Rijeka
BSK Bijelo Brdo – Slaven Belupo
Kurilovec – Istra 1961
Varaždin – Osijek
Rudeš – Gorica
Lokomotiva – Varteks.
