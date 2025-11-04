‘Pitanje je kako se pojedini suci probijaju do HNL-a’

Podijeli :

Bivši igrač Hajduka Luka Vučko dao je zanimljiv komentar o suđenju u mlađim kategorijama.

“Smatram kao bivši sudionik ovakvih utakmica da igrači imaju veliku odgovornost. Puno djece gleda nogomet i idoliziraju igrače, te u svakom trenutku imaš odgovornost kako se ponašaš na terenu”, rekao je Vučko za Dalmatinski portal pa nastavio:

“Dubina problema, deset godina radim s mlađim uzrastima, jako je upitna kvaliteta suđenja u mlađim kategorijama. I Pajač je nekad sudio pionirima, kadetima i juniorima pa završio gdje jest. Ima vrhunskih momaka, ti si znao kad ti dođe Terzić, koji sad sudi Prvu ligu, da je to 50:50, ali postoje suci koji ili namjerno to rade ili ih nije briga. Oni ne shvaćaju da ti daješ cijeloga sebe u rad s djecom i da ti utakmica taj vikend znači kao treneru Hajduka i Dinama. I onda se dogodi da ti dođu suci koje nije briga hoće li oštetiti tebe, suparnika, što će napraviti od te utakmice.

Vjerujem da nas se prati, apelirao bih na HNS, nije problem ovo što svi vidimo. Ti cvijeće kad uzmeš – posadiš, zalivaš ga tada, a ne kad naraste. Pitanje je kako se pojedini suci probijaju do Prve lige, na koji način, a imaju velik utjecaj. Smatram da se kontrole moraju jako pooštriti, te da kod djece to mora biti 50:50 da bi sudac došao na ovu razinu i objektivno sudio utakmicu. Veliki problem je suđenje kod mlađih uzrasta, ja sam deset godina dionik toga, čast pojedincima, ali čvrsto svojim iza svojih riječi.”