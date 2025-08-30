Pet igrača Hajduka dobilo poziv u reprezentacije

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Izbornik australske nogometne reprezentacije Tony Popovic pozvao je Hajdukove prvotimce Anthonyja Kalika i Frana Karačića za predstojeće prijateljske utakmice u kojima će Australija igrati s Novim Zelandom. Prva prijateljska utakmica igra se na Novom Zelandu 5. rujna, a druga u Australiji 9 rujna.

Izbornik albanske nogometne reprezentacije Sylvio Mendes Campos Junior pozvao je Hajdukovog veznjaka Adriona Pajazitija. Albanija 4. rujna prijateljsku utakmicu protiv Gibraltara u gostima, a pet dana nakon u Tirani će ugostiti Latviju u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, prenosi službena stranica Hajduka.

Izbornik kanadske reprezentacije Jesse Marsch pozvao je Niku Sigura za predstojeće prijateljske utakmice s Rumunjskom u Bukureštu te s Walesom u Swanseaju.

Abdoulie Sanyang Bamba dobio je poziv izbornika Gambije Johnathana McKinstryja za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo. Prva se igra 5. rujna u gostima kod Kenije, a drugu utakmicu Gambija igra na domaćem terenu 9. rujna s Burundijem.

Već ranije poziv je dobio vratar Ivica Ivušić u reprezentaciju Hrvatske koju čeka gostovanje na Farskim otocima 5. rujna, a tri dana kasnije u Zagrebu će ugostiti Crnu Goru u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.