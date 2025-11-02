Ovakav dan u SHNL-u nije se dogodio preko tri i pol godine

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Nedjeljni program 12. kola SuperSport HNL-a ponudio je dvije utakmice, ali nijednu mrežu koja se zatresla. Najprije su u Koprivnici Slaven Belupo i Hajduk odigrali 0:0, a nekoliko sati kasnije isti je ishod viđen i na Opus Areni u dvoboju između Osijeka i Varaždina.

Time se broj ovosezonskih utakmica bez pogodaka u SuperSport HNL-u povećao s tri na pet. Prva je bezgolna utakmica odigrana u drugom kolu kada su Osijek i Rijeka remizirali 0:0, druga u trećem kolu između Varaždina i Osijeka, a treća u osmom kolu kada su Rijeka i Istra 1961 na Rujevici završile bez golova.

Zanimljivo, prije današnjeg kola posljednji put su dvije utakmice HNL-a završile 0:0 istoga dana prije više od tri godine – 12. ožujka 2022. u sklopu 27. kola. Tada su također bez pogodaka igrali Slaven Belupo – Istra 1961 i Hajduk – Dinamo.

Tako se nedjelja u domaćem prvenstvu pretvorila u dan bez golova, ali s nizom zanimljivih podataka za nogometne statističare.