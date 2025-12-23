Osjetan pad: Iz Hajduka otkrili koliko su dresova prodali u 2025. godini

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je na godišnjoj skupštini predstavio financijski izvještaj za 2025. godinu. Predsjednik Ivan Bilić izjavio je da je klub u 2025. ostvario procijenjeni plus od 4,7 milijuna eura.

“Procijenjeni financijski rezultat je 4.7 milijuna eura. Nešto je porastao prihod od ulaznica. Prihod je na razini od 32.3 milijuna eura. Rashodi su porasli”, rekao je Bilić na skupštini Hajduka, prenosi Dalmatinski portal.

Bilić je također istaknuo da prihodi pokrivaju 84% operativnih rashoda. Prihodi od transfera dosegnuli su 17,22 milijuna eura, a neto prihod od registracija igrača iznosi 13,49 milijuna eura, pri čemu najveći dio otpada na ovogodišnji transfer Luke Vuškovića.

Članica Uprave Marinka Akrap osvrnula se na rezultate marketinga i prodaje:

“Lansirali smo i promovirali treći dres, nedavno smo napravili promociju novog kalendara. Promovirali smo i novu društveno odgovornu kampanju ‘Budi čovik’. U 2025. godini odradili smo promet nešto malo manji nego u 2024., za cca 70.000 eura.

Imali smo veliku količinu robe koje smo se morali riješiti. Tu smo imali nešto manju profitabilnost. Zarada je nešto veća, oko 180.000 eura viša nego u 2024. Što se tiče prodaje dresova, prodano ih je oko 40.000, što je 11.000 manje nego u 2024., a skoro 9000 više nego u 2023.

Prešli smo na pravi televizijski kanal HDTV-a. Jedna od najvažnijih stvari je monetizacija. Kroz prihode od pretplatnika i dodatne partnerske modele premašeni su nam svi ciljevi, od broja pretplatnika, ukupne količine emitiranog programa…”