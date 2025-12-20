Osijek zadnji na polusezoni nakon remija sa Slaven Belupom, Sopić još ne zna za pobjedu!

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0-0 u prvom subotnjem susretu 18. kola HNL-a na Opus Areni čime su Osječani i dalje ostali na posljednjem mjestu ljestvice.

Osijek sada ima 14 bodova, dok pretposljednji Vukovar 1991 ima bod više, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je ostao četvrti. Ima 26 bodova kao i trećeplasirana Istra 1961, s tim da pulski sastav ima utakmicu manje.

Kriza Osijeka je ovim remijem nastavljena. Klub iz Osijeka je ostao na tek dvije ligaške pobjede ove sezone, a obje je upisao pod vodstvom bivšeg trenera Simona Rožmana. Ovo mu je bio osmi neodlučeni rezultat.

Kroz cijelo prvo poluvrijeme Osijek je bio bolji i napadački odlučniji, ali to nije donijelo promjene u rezultatu. Gosti iz Koprivnice odigrali su neobično plaho prvo poluvrijeme premda su, izuzev poraza u posljednjem kolu protiv Dinama, zadnjih tjedana igrali u sjajnoj formi.

Najopasniji igrač po Slaven Belupo bio je Matković, ali niti jednu od tri dobre šanse u prvom poluvremenu osječki igrač nije uspio realizirati. U 15. minuti je iskoristio grešku suparničke obrane, ali je tek naciljao vanjski dio mreže.

Bolja je šansa bila ona u 30. minuti kada su prvo vrlo dobro kombinirali Jakupović i Vrbančić, a na kraju akcije je obrana Slaven Belupa blokirala pokušaj Matkovića. U 37. minuti još se jednom Matković našao u solidnoj poziciji, ali i tada je preživio Slaven Belupo.

Gosti su vrlo rijetko prijetili u prvom poluvremenu te je možda i najbolja šansa bila ona u 45. minuti kada je Jagušić pokušao direktno iz kornera iznenaditi osječku obranu i vratara Malenicu.

Matković je nastavio s prijetnjama i u drugom poluvremenu. U 48. minuti je Jakupović proigrao Matkovića koji je pucao preko vrata. Osijek je od starta drugog dijela još žešće pritisnuo suparnika, a u 56. minuti gostujući vratar Čović je dva puta spašavao svoj sastav. Zaustavljao je udarce Omerovića i Jurišića. Nekoliko minuta kasnije golman Slaven Belupa se ozlijedio te je morao napustiti travnjak.

Osječani su u posljednjim minutama krenuli sa završnim naletom na suparnička vrata, ali do pobjede ipak nisu stigli. U nadoknadi je čak Slaven Belupo mogao do sva tri boda. Jako dobre šanse su imali Jagušić i Išasegi, ali je dvoboj završio bez golova.

U subotu će se još odigrati zagrebački derbi na maksimirskom stadionu, od 17.45 sati igraju Dinamo – Lokomotiva. Nedjeljni parovi su Hajduk – Vukovar 1991 od 15 sati, dok će posljednju utakmicu prvog dijela sezone odigrati Rijeka – Gorica na Rujevici od 17.45 sati.