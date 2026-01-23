Odgođena utakmica Varaždina i Gorice, evo kada će se odigrati

Prva utakmica 19. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Gorice, koja je trebala početi u 16 sati, odgođena je zbog smrznutog terena na stadionu u Varaždinu izazvanog niskim temperaturama.
Inspekcija terena u 11 sati, uz predstavnike klubova, glavnog suca i delegata, zaključila je da uvjeti nisu sigurni za igru.
Novi termin utakmice bit će u ponedjeljak, a točno vrijeme bit će naknadno objavljeno.
Nakon 18 odigranih kola Varaždin je šesti sa 23 boda, a Gorica sedma s 19. U dosadašnjem dijelu sezone Varaždin je slavio 3:1 u gostima, dok je domaći susret završio 1:1.
