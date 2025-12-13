OD 17.45 LOKOMOTIVA – HAJDUK Splićani se pobjedom vraćaju na vrh SHNL-a, Lokomotiva bez pobjede dva mjeseca

Policija je susret na maksimirskom stadionu okarakterizirala kao utakmicu visokog rizika te najavila provođenje pojačanih sigurnosnih mjera tijekom cijelog dana.

Kako stoji u priopćenju MUP-a, s ciljem očuvanja javnog reda i mira tijekom dolaska i odlaska navijača, kao i osiguranja nesmetanog odigravanja utakmice, policija će postupati u skladu sa zakonima koji reguliraju policijske ovlasti, sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, javna okupljanja, sigurnost prometa na cestama te Protokolom o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

Također je naglašeno da će policija na dan utakmice, prije, tijekom i nakon njezina završetka, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, provoditi audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, kao i prostora stadiona i prilaznih prometnica.