OD 17.45 LOKOMOTIVA – HAJDUK Splićani se pobjedom vraćaju na vrh SHNL-a, Lokomotiva bez pobjede dva mjeseca

Nogomet 13. pro 202515:21 > 15:28 0 komentara
HNK Hajduk Split

Nogometaši Lokomotive dočekuju Hajduk u susretu 17. kola SuperSport HNL-a, koji se danas od 17:45 igra na stadionu u Maksimiru. Gosti love pobjedu koja bi im donijela tri boda i privremeni dolazak na prvo mjesto ljestvice, ispred Dinama, koji svoju utakmicu protiv Slaven Belupa igra sutra. Utakmica je pod znakom upitnika zbog guste magle u Zagrebu.

TIJEK DOGAĐAJA:

15:28

Garcia najavio Lokomotivu

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia i u uvodu odgovorio na pitanje hoće li igrati Marko Livaja.

Više o tome

15:23

Hajduk bi s ovim sastavom trebao napasti Lokomotivu

Gonzalo Garcia ima dva upitnika oko sastava, to su statusi Marka Livaje, ali i Zvonimira Šarlije koji se muči s ozljedom. No, Urugvajac je prelomio i odabrao 11 igrača za koje vjeruje da mu mogu donijeti vrh tablice.

Više o tome

15:19

Hajduk u zadnji tren ostao bez mladog braniča

Posljednji start u prvenstvu Karačić je ubilježio prije dva mjeseca u Vinkovcima protiv Vukovara.

Hajduku se ozlijedio mladi bek

15:17

Utakmica visokog rizika

Policija je susret na maksimirskom stadionu okarakterizirala kao utakmicu visokog rizika te najavila provođenje pojačanih sigurnosnih mjera tijekom cijelog dana.

Kako stoji u priopćenju MUP-a, s ciljem očuvanja javnog reda i mira tijekom dolaska i odlaska navijača, kao i osiguranja nesmetanog odigravanja utakmice, policija će postupati u skladu sa zakonima koji reguliraju policijske ovlasti, sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima, javna okupljanja, sigurnost prometa na cestama te Protokolom o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

Također je naglašeno da će policija na dan utakmice, prije, tijekom i nakon njezina završetka, temeljem članka 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, provoditi audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, kao i prostora stadiona i prilaznih prometnica.

15:15

Tko će suditi?

Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca, a pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara te Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline. Četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova.
VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Kristijan Novosel iz Valpova.

15:14

Hajduk je favorit, ali ne toliko veliki...

Pobjeda Lokomotive - 3.60
Remi - 3.50
Pobjeda Hajduka - 2.30

