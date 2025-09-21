Nosio je Hajduk na početku sezone pa su ga se još jednom riješili, sada je zabio gol u debiju za novi klub

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Bivši igrač Hajduka, Yassine Benrahou, debitirao je za svoj novi klub Manisu pogotkom, no njegova momčad ipak je doživjela poraz. U šestom kolu Druge turske lige Manisa je kod kuće izgubila 4:3 od Erokspora, iako je u jednom trenutku imala dva gola prednosti.

Benrahou je odigrao cijeli susret, a u 55. minuti je realizirao jedanaesterac za vodstvo 3:1. Međutim, gosti su u završnici zabili tri puta i okrenuli rezultat u svoju korist.

Podsjetimo, marokanski veznjak imao je burno razdoblje u Hajduku. Dva je puta bio otpisan – najprije prošlog ljeta, a potom i u prosincu 2024., kada ga je trener Gennaro Gattuso izbacio iz kadra.

Nakon toga poslan je na posudbu u francuski Caen, gdje je dobio određenu minutažu. Ovoga se ljeta vratio na Poljud i dobro krenuo u sezonu – zabio je tri pogotka dok Marko Livaja još nije bio spreman za igru.

Iako se činilo da bi mogao ostati važan dio momčadi, ponuda iz Turske stigla je u trenutku kada je ulazio u posljednju godinu ugovora, pa su ga Bijeli odlučili prodati. U dresu Hajduka ukupno je upisao 66 nastupa, postigao 14 golova i dodao 10 asistencija.