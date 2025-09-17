Nakon samo dva mjeseca: Luis Ibanez raskinuo ugovor s hrvatskim drugoligašem

Luis Ibanez (37), bivši igrač Dinama, Zrinjskog i Crvene zvezde, ostao je bez kluba nakon kratke epizode u Sesvetama.
U klub je stigao ovog ljeta iz Jaruna, ali je odigrao samo 11 minuta, u porazu 2:1 od Opatije u trećem kolu, prije nego što je raskinuo ugovor.
Najbolji dio karijere proveo je u Dinamu, gdje je u 165 utakmica postigao 15 golova, upisao 18 asistencija i osvojio 13 trofeja, uključujući sedam naslova prvaka.
U Maksimir je stigao iz Boce Juniors, a kasnije je igrao i za Győr, Crvenu zvezdu, Trabzonspor, Karabükspor, Zrinjski, Grafičar, Jarun i Sesvete.
