Nakon samo dva mjeseca: Luis Ibanez raskinuo ugovor s hrvatskim drugoligašem

Guliver Image

Luis Ibanez (37), bivši igrač Dinama, Zrinjskog i Crvene zvezde, ostao je bez kluba nakon kratke epizode u Sesvetama.

U klub je stigao ovog ljeta iz Jaruna, ali je odigrao samo 11 minuta, u porazu 2:1 od Opatije u trećem kolu, prije nego što je raskinuo ugovor.

Ibanez za SK: Igrao sam za dva najveća kluba na Balkanu

Najbolji dio karijere proveo je u Dinamu, gdje je u 165 utakmica postigao 15 golova, upisao 18 asistencija i osvojio 13 trofeja, uključujući sedam naslova prvaka.

U Maksimir je stigao iz Boce Juniors, a kasnije je igrao i za Győr, Crvenu zvezdu, Trabzonspor, Karabükspor, Zrinjski, Grafičar, Jarun i Sesvete.