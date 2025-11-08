Najbolji igrač Lokomotive zanimljiv je Hajduku i Dinamo, no sada ima problema s ozljedom

Podijeli :

via Guliver

Lokomotiva i Slaven Belupo od 15 sati otvaraju subotnji program SuperSport HNL-a u borbi za treće mjesto, a pobjednik će privremeno preuzeti tu poziciju.

Prema pisanju Sportskih novosti, Lokomotiva će biti oslabljena jer Fabijan Krivak još nije spreman nakon udarca u području kuka koji je zadobio u prošlom kolu u porazu od Gorice (4:1).

Iako ozljeda nije teže prirode, mladi napadač propustit će dvoboj.

Krivak je ove sezone jedan od ključnih igrača Lokomotive i već je privukao interes Dinama i Hajduka, pa se sve češće spominje njegov mogući zimski transfer.