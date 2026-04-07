Na Hajdukovoj klupi prvi puta osvanuo je mladi Ukrajinac, evo tko je on

Robert Matić/Hajduk.hr

Nakon kratke uskrsne pauze, u utorak se nastavlja 28. kolo SuperSport HNL-a. U Puli će ga zaključiti Istra 1961 i Hajduk Split, a obje momčadi traže treću uzastopnu prvenstvenu pobjedu.

Uoči susreta objavljene su i početne postave, a pažnju je privuklo jedno ime na klupi Hajduka. Trener Gonzalo García ranije je najavio kako su zbog izostanaka reprezentativaca i ozlijeđenih priliku dobili mladi igrači, a neki su se pritom i nametnuli. Među njima je i Adam Huram, koji je prvi put uvršten na klupu prve momčadi i mogao bi upisati debi.

Huram je u Hajduk stigao u veljači 2024. iz Šahtar Donjeck, a u Splitu ga smatraju jednim od najtalentiranijih igrača generacije 2009. Riječ je o ofenzivcu koji može igrati u veznom redu ili na lijevom krilu, a dosad je nastupao za kadete, gdje je nosio dres s brojem sedam.

Profesionalni ugovor potpisao je u travnju 2025. zajedno s Nikom Sablićem, istog dana kada se Mario Maloča nakratko vratio na Poljud.

U aktualnoj sezoni za kadete upisao je 15 ligaških nastupa i jedan u Kupu uz četiri pogotka, a nastupio je i tri puta za juniore. Također igra za ukrajinsku U-17 reprezentaciju, za koju je već skupio 10 nastupa i jedan gol, uz asistenciju u pobjedi protiv Grčke (3:1) ovog veljače.

Huram ima dvojno državljanstvo, ukrajinsko i marokansko, a rođen je u Mariupolju. S obzirom na skraćenu rotaciju Hajduka na krilnim pozicijama i izostanke Ikera Almene i Ante Rebića, nije isključeno da upravo u Puli dobije priliku za svoj seniorski debi.