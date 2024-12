Mišković: Otkad ja vodim klub, Rijeka je osvojila 63 boda više od Hajduka!

Podijeli :

Prvi čovjek Rijeke je otkrio namjere kluba u siječanjskom prijelaznom roku, ali osvrnuo se i na brojne druge intrigantne teme.

Nakon uvodnih 18. kola zaključena je prva polusezona hrvatskog prvenstva, a kontra očekivanjima mnogih, titulom jesenskog prvaka može se pohvaliti Rijeka.

Iako su i prošle sezone bili ozbiljan konkurent za naslov, početkom aktualne nogometne godine, bilo je malo onih koji su Riječane vidjeli u borbi s Dinamom i Hajdukom. Osobito nakon debakla protiv Olimpije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu te pod vodstvom nedokazanog trenera Radomira Đalovića kojem je to bio prvi angažman u karijeri na mjestu glavnog trenera.

Ipak, Rijeka je neočekivano impresionirala u prvom dijelu sezone, a na zimsku pauzu odlazi kao jedina neporažena momčad u HNL-u, sa svega sedam primljenih golova.

Povodom kraja polusezone, predsjednik i vlasnik Rijeke Damir Mišković dao je intervju za Sportske Novosti. Mišković je započeo upravo s utakmicom protiv Olimpije koju je Rijeka izgubila s 5:0:

“Bio sam u Ljubljani, dan prije utakmice uživo vidio naše igrače koje je napala nekakva viroza. Bili su bolesni i iscrpljeni, ali opet smo svi računali da su to mladi sportski organizmi i da će se oporaviti do utakmice. Nažalost, nije bilo tako…”, započeo je čelni čovjek Rijeke.

Osvrnuo se na trenutno stanje u HNL-u:

“Realno smo tamo gdje smo to igrama i zaslužili. Mogli smo dobiti koju utakmicu više, ali mogli smo poneku i izgubiti. Znate, sportski direktor Darko Raić-Sudar, njegov asistent Antonini Čulina i moj savjetnik Srećko Juričić stalno su mi govorili da imamo momčad koja može biti jako dobra. Vidjeli su kvalitetne mlade igrače, karakterne iskusne da ih podrže. Oni su mi nakon zajedničke odluke o smjeni Željka Sopića rekli da je Đalović najbolji izbor za trenera.”

Mišković tvrdi kako su njegovi najbliži suradnici odigrali ključnu ulogu u toj rotaciji trenera:

“Bio sam malo suzdržan, nemam što lagati, ali oni su ti koji su svaki dan na treninzima, koji stalno razgovaraju, gledaju, analiziraju… Đalović je bio njihov čvrsti izbor. Nije mene bilo strah toga da Đalović ne zna, ali me bilo strah da pod takvim pritiskom ne izgori još jedan vojnik kluba… Međutim, oni su bili ustrajni u svom stavu, pa su me dosta brzo uvjerili da mu dam priliku. Moja je zadnja, ali oni su ti koji vode sportsku politiku i slušam ih svaki put kad me uvjere da su u pravu.”

Objasnio je korelaciju financijskih i nogometnih ciljeva u Rijeci:

“Idemo polako, malo bih se vratio na mojih 12 godina koliko vodim klub. Uvijek sam ga vodio na isti način – prije svega odgovorno. Nekome se takav način ne mora sviđati, ali samo tako znam raditi i živjeti. Osvojili smo naslov prvaka, pokazali smo da to znamo napraviti, a osvojio ga je trener koji je pet godina bio u klubu s momčadi koja se pet godina gradila. I tada smo prodavali igrače, od Kramarića do ne znam koga, ali smo gradili tako da bismo osvojili. I ta se titula dogodila kad smo kao klub bili dovoljno zreli, pametni i iskusni, a nismo imali bitno veći budžet za igrače. Napokon, u tih 12 godina osvojili smo četiri Kupa, dva Superkupa, s tim da se jedan zbog korone nije igrao. Četiri smo puta bili u skupini Europske lige, te igrali play-off Lige prvaka. U tih smo 12 godina osvojili 63 boda više od Hajduka i gotovo 200 više od Osijeka. Hej, 63 više od Hajduka! Da, mi dobro znamo kako se osvajaju trofeji, ali znamo i što znači biti odgovoran.”

Ipak, ima i Mišković razloga biti i ljubomoran na Hajduk u pojedinim aspektima:

“Pozitivno sam ljubomoran kad vidim da Hajduk pokriva 70 posto svog budžeta iz komercijalnih prihoda. Rijeka nije ni Dinamo niti Hajduk, ali 12 godina borim se da jako povećam komercijalne prihode. I nikako da mi to pođe za rukom. Doista ne znam je li problem u sredini u kojoj živim, ili u mojim nesposobnostima, ali činjenica je da nisam uspio. Da imam proračun od 30 milijuna eura, od kojih bi 20 imao iz komercijalnih prihoda, jamčim da bih osvojio naslov prvaka i da prodaja igrača u ovakvoj sezoni ne bi bila nikakva opcija. Dinamo troši više od 60 milijuna, Hajduk više od 40, a Rijeka 12 do 14. I mi smo prvi, mi smo stalno u vrhu. Mi smo s našim rezultatima svojevrsni prvaci svijeta. S 30 milijuna jamčim naslov! Samo ih nemam…”

Pričao je o planovima u zimskom prijelaznom roku:

“Rijeka će se nastaviti ponašati kao i u svih mojih 12 godina. Vidjet ćemo što kaže tržište, koliko cijeni naše igrače. Dođu li ponude koje su dobre i realne, klub će ići u transfere. Nije to samo Rijekin model, to je model s kojim živi velika većina europskih klubova, a poglavito klubova u našoj ligi. Prodat ćemo ako bude pravih ponuda, ali neovisno o tome ćemo i dovoditi igrače, točno na način na koji to radimo već 12 godina.”

Također, Mišković je komentirao i potencijalne ulazne transfere te precizirao, rekavši kako Rijeka ima 11 igrača na ‘listi želja’. Dodao je kako se nada de će dovesti barem petoricu.

