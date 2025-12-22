Livaja i Rebić neće igrati prvu utakmicu u 2026. protiv hit-momčadi HNL-a

Rebić je drugi žuti dobio zbog grubog prekršaja nakon VAR intervencije, a Livaja je dva žuta zaradio zbog skidanja dresa u slavlju gola i namjernog ispucavanja lopte nakon prekida.

Hajduku se ovo nije dogodilo više od 16 godina Evo kako analitičari vide Dinamove i Hajdukove šanse za naslov

Zbog suspenzija obojica propuštaju iduću prvenstvenu utakmicu, koja se igra 24. siječnja na Poljudu protiv Istre, iznenađenja sezone koje je pobjedama kod Osijeka (5:1) i Varaždina (3:1) skočila na treće mjesto.

Hajduk će tako na startu nove godine biti znatno oslabljen. Naime, Livaja i Rebić bili su ključni u prethodnim utakmicama – Livaja je zabio pobjednički gol protiv Vukovara, a Rebić je u zadnje dvije utakmice upisao po dva gola i asistencije.