Kovačević poručio da je kriv pa progovorio o rotacijama: ‘Mislio sam da mogu ovo danas bez njega izvući’

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Trener Dinama je razgovarao s medijima nakon poraza od Vukovara.

U posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Nakon susreta u Vinkovcima, održana je i konferencija za medije na kojoj je govorio trener Modrih – Mario Kovačević.

Prvo je objasnio izbor početnog sastava:

“Svi igrači su kvalitetni. Prvih sedam kola nismo igrali Europu pa nismo rotirali, sad moramo. Bila je ovo kvalitetna ekipa, ne želim o pojedincima, ja sam prvi i glavni krivac. Igrači su htjeli, ne mogu reći da nisu i da ne žele. Imali smo dosta mladu ekipu, ali to nije alibi. Nama je HNL na prvome mjestu, no dogodili su se porazi koji se nisu trebali dogoditi. Nije prvi put da nakon europskih utakmica dolaze bolni porazi. Razočarala me nekonkretnost, kao da smo u strahu, u grču.”

Novinare je zanimalo kako igrači Dinama mogu strahovati od posljednjeg kluba HNL-a:

“Svi misle da ćemo u ovakvim utakmicama voditi 3:0 na poluvremenu. Ako ne bude tako, nije dobro. Ne mislim na strah kao strah. Kad krene naopako, tako i završi.”

Osvrnuo se na Josipa Mišića koji je odmarao:

“I ja od igrača očekujem reakciju da znam na koga mogu računati. Mišić je naš kapetan, on je lider, osjeti se kad nedostaje. Morao sam ga odmoriti, ali ako se sjetimo prošle sezone, također je bila kriza rezultata kad nije igrao. Mislio sam da mogu ovo danas bez njega izvući. Imamo još rupa koje moramo popraviti.”

Najavio je i nadolazeći okršaj protiv Rijeke:

“Rijeka se diže. Odgovara nam kad igramo protiv onih koji žele igrati. Kad je protivnik u niskom bloku, imamo problem i svjestan sam toga. Vjerujem da imamo kvalitetne igrače da ovakve utakmice ubuduće pobjeđujemo.”