Kovačević: Nije bilo idealno, ali zabili smo pet, a primili jedan. Neću se buniti

Instagram / GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je na pripremama pokazao vrlo dobru formu, svladavši Krivbas s uvjerljivih 5:1. Strijelci su bili Gabriel Vidović, dvaput Dejan Ljubičić, Cardoso Varela, dok su gosti iz Ukrajine sami postigli jedan autogol.

Momčad je od samog početka nametnula ritam, dominirala posjedom i stvarala prilike, a trener Mario Kovačević bio je zadovoljan prikazanim.

“Bilo je nekih slabijih stvari, ali ne bi ni bilo normalno da je u ovoj fazi priprema sve idealno. Nažalost, opet smo primili gol iz prvog ulaska protivnika u šesnaesterac, ali možda je to i dobro, neću se nikad buniti ako primimo jedan, a damo pet golova. Uz te golove, imali smo i puno dobrih prilika, prvih 30-ak minuta smo kontrolirali jako dobro, onda smo 10-ak minuta malo vjesili, bilo je vruće i sparno”, započeo je pa nastavio:

“Zadovoljan sam prvim poluvremenom, u drugom smo uz puno izmjena opet dominirali, drago mi je zbog mladih igrača. Varela ima 16 godina i dao je gol. Vidimo da imamo budućnost. S puno stvari sam zadovoljan.”

“Širina kadra? Dinamo to i treba imati. Veseli me što je tu puno mladih igrača. Zadatak nam je uklopiti najnovija pojačanja u sastav, imamo dva tjedna do Osijeka. Dobro smo radili na pripremama i to se vidi, dečki slušaju i rade, tako moramo i nastaviti”, rekao je i dodao:

“Navijači? Prelijepo, hvala im, takvo navijanje treba doživjeti i mislim da smo ga zaslužili dobrim igrama. Na nama je da i dalje igramo dobro, znamo da imamo najbolje navijače na svijetu, uvijek daju sve od sebe za Dinamo. Na nama je da radimo, a oni to znaju prepoznati.”

“Selekcija je već pomalo i počela. Danas smo imali sedam-osam igrača izvan sastava, odradili su jako dobar trening. Konkurencija je dobra, tu su još i nova pojačanja, ali kažem, Dinamo to tako i treba imati”, izjavio je Kovačević i zaključio:

“Tražimo protivnika za idući vikend, ekipa Krune Jurčića (Pyramids FC) nam je otkazala u zadnji tren, možda i budu dvije utakmice, jedna ekipa da igra u subotu sa Sesvetama, a onda prava generalka u nedjelju. Beljo i McKenna bi trebali biti spremni za to. Beljo je imao 5-6 dana treninga, u dobrom je stanju, ali nismo htjeli sada ništa riskirati. U malo boljem stanju je nego Scott.”