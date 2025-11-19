Kovačević nakon uvjerljive pobjede odbio dati izjavu za medije

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

U susretu osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa Dinamo je na gostovanju protiv Karlovca slavio uvjerljivih 7:0. Do visokog trijumfa doveli su ga strijelci Luka Stojković (dvaput), Dion Drena Beljo, Mateo Lisica, Fran Topić, Sandro Kulenović i Cardoso Varela.

Iako je Dinamo impresivnom predstavom razveselio svoje navijače, Mario Kovačević nakon utakmice nije davao izjave niti je održao uobičajenu press konferenciju.

Kako piše Germanijak, trener je samo prošao uz novinare u pratnji glasnogovornika Marka Bošnira i kratko dobacio: “Vidimo se u subotu!”

Dinamo u subotu, u sklopu 14. kola SHNL-a, na Maksimiru dočekuje Varaždin.