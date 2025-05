Kada Hajduk gostuje u Gorici već se zna tko sudi!? Osječanin četvrti put zaredom dolazi u Turopolje

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk u nedjelju od 16 sati gostuje u Velikoj Gorici, a četvrti put zaredom u Turoplje dolazi isti sudac.

Dario Bel iz Osijeka delegiran je za glavnog suca nedjeljnog dvoboja između Gorice i Hajduka. Zasigurno to nije neka velika vijest na prvu, no nakon malog istraživanja dolazimo do zanimljivog podatka.

Naime, osječkom sucu četvrti put zaredom pripao je dvoboj ovih dvaju protivnika u Turopolju, dok je u posljednjih šest Hajdukovih gostovanja u Gorici, Bel sudio u njih pet.

Prva utakmica od tih šest odigrana je prije više od dvije i pol godine. Točnije, bilo je to 15. listopada 2022. u 13. kolu tadašnjeg prvenstva. Hajduk je u tom dvoboju minimalno slavio pogotkom Livaje u posljednjoj minuti susreta.

Kao iznimka pojavio se Zdenko Lovrić u travnju 2023. Tada je završilo 0:0.

U prošloj sezoni, Bel je sudio oba prvenstvena dvoboja u Gorici. U prvom je domaćin slavio 2:1, dok je Hajduk u drugom dijelu prvenstva bio uvjerljv s 3:0. Inače, bila je to posljednja pobjeda Hajduka prije užasnog dijela sezone i crnog niza od pet uzastopnih poraza u domaćim natjecanjima.

Posljednji, treći dvoboj u nizu kojeg je sudio Bel, Turopoljci i Splićani odigrali su u prosincu prošle godine. Minimalna pobjeda (1:0) pripala je domaćinima, no nakon utakmice bilo je sudačkih repova. Posebno su se istaknule dvije situacije u kaznenim prostorima obje ekipe. U 32. minuti kada je Krizmanić rukom blokirao udarac Melnjaka te u 75. minuti kada je Sigur odgurnuo Kolara s dvije ruke u kontri.

Hoće li i ovog puta biti sudačkih repova ostaje za vidjeti, no svakako se nameće pitanje: Je li Bel jedini sudac koji smije suditi Hajduku u Gorici?

Nedavno su se Splićani žalili na njegovo suđenje u Rijeci, a nakon same utakmice nezadovoljni Rakitić ušao je u svlačionicu osječkog suca.

“Zato je hrvatska liga zaostala, šteta je da se to događa. Mislim da je svima jasno o čemu pričam, ali moramo dalje i nadam se da to više nećemo gledati. Čestitam Rijeci na pobjedi, mi se moramo pripremiti za ono što dolazi, ništa još nije gotovo”, rekao je tada Rakitić nakon utakmice.