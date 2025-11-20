Jedan od najboljih igrača HNL-a ipak ne dolazi u Dinamo? Pojavio se ozbiljan interes iz Njemačke

Već neko vrijeme traje interes za njegov transfer, a Slaven Belupo je odbio više ponuda.

Dinamo ga dugo prati i prošlog ljeta je čak poslao službenu ponudu, no Jagušić je tada procijenio da još nije spreman za taj iskorak te je odlučio ostati u Koprivnici i postati ključni igrač momčadi. I dalje želi jednog dana doći na Maksimir, ali interes iz inozemstva sve je veći, prenosi Index.

Prvo se spominjao Lokomotiv Moskva (uz prenapuhan iznos od 7 milijuna eura), a sada dolazi i interes iz Njemačke, ponajviše iz Bayer Leverkusena. Nijemci mogu ponuditi veću odštetu od Dinama, no ključna tema nije novac, već plan razvoja: gdje bi igrao i koliko brzo bi dobio značajnu ulogu.

Jagušić ima ugovor do 2028. i sam ističe da mu se ne žuri, dok ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na 1.8 milijuna eura.